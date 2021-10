Remise Antik Café Friedrich-Ebert-Straße 2a 59425 Unna - Sonntag, 24. Oktober 2021 - 12:00 bis 15:00 Uhr

Auf über 100 qm

werden ab sofort die Sachspenden die nicht mehr in die Flutkatastrophengebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gebracht werden konnten, verkauft. Ergänzt wird der Verkauf von LÜSA um Kinderkleidung und aus dem LÜSA-secondhandladen & Möbel und Trödel.

Ziel dieser Aktion

ist es mit den Einnahmen mit 50 % unsere Flutopfer und zu je 25 % die Brandopfer in den Herkunftsländern unserer griechischen und türkischen Migrant:innen-Communities zu unterstützen.

Dazu gibt es ab sofort einen täglichen Verkauf von 12.00 -15.00Uhr begleitet von Kaffee & Waffel. Die Aktion endet am 05.12.2021 mit einer Nikolausaktion und Adventsbasar.

Pünktlich um 12:00 Uhr am heutigen Sonntag kam als erste Besucherin Sabine aus Unna-Königsborn, um sich hier ausgiebig umzuschauen. Ich habe davon in der Presse erfahren, es ist hier gut gemacht und ich bin schon fündig geworden. Ich komme bestimmt wieder. Es ist doch für den guten Zweck, so Sabine.

Hintergrundinfos zu der Aktion

Nach der „Flutkatastrophe“ haben LÜSA, sowie die Tafel Unna den Aufruf von Charlotte Kunert unterstützt. Sie hatte Unnas Bürger*innen zu Spenden aufgerufen. Die Spendenbereitschaft war beachtlich.

LÜSA übernimmt die Vorbereitung, bekommt jedoch insbesondere wegen der Länge des Dauerverkaufs großzügig ehrenamtliche Unterstützung. Neben den Organisatorinnen Charlotte Kunert - ehemalige Fraktionsvorsitzende der Grünen Unna , Ulrike Trümper - Tafel Unna werden die stellv. Bürgermeisterin Renate Nick, verschiedene Mitglieder des Integrationsrates u.a. die Vorsitzende Ksenija Sakelšek und andere engagierte Bürger*innen (z.B. in der Kirche oder in der Initiative Weltoffen) mitwirken.