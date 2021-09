Panorama Wintergarten - Ringhotel Katharinen Hof Unna - Freitag, 03. September 2021 - 15:00 Uhr

Parkinson Café Unna - Ein anderes Café

Am Mittwoch, 24. September 2014 um 15:00 Uhr fand das erste Treffen im „Parkinson Café“ der Parkinson Selbsthilfegruppe Unna im Seniorentreff Fässchen statt.

Wir wollen neue Wege gehen und von der Krankheit Parkinson Betroffene und ihre Angehörigen mit einbinden, so der Vorsitzende des Parkinson Forums Unna e.V. Dr. Hans Wille, damals.

Am wichtigsten ist uns, dass die Teilnehmer sich wohlfühlen. Wir wollen respektvoll und liebevoll mit Ihnen umgehen.

An dieses seitdem einmal im Monat stattfindende Treffen bei Kaffee und Kuchen hat sich bis heute nichts geändert. Auf der Suche nach coronabedingt geeigneten Räumlichkeiten haben die Vorstandsmitglieder des Parkinson Forums e.V. Unna Ursula Mützner und Pieter Bot die Organisation und Anmeldungen dafür übernommen und sich für das Ringhotel Katharinen Hof entschieden.

36 Teilnehmer

Foto © Jürgen Thoms - Aus der Serie: „Parkinson Café Unna“ am 03.09. 2021 im Panorama Wintergarten - Ringhotel Katharinen Hof Unna

hochgeladen von Jürgen Thoms

konnte der stellv. Vorsitzende Gerhard Kulik an diesem sonnigen Spätsommertag begrüßen. Mit Optimismus blickte er kurz auf die noch in diesem Jahr geplanten Veranstaltungen. Dazu gehören:

Am Freitag, 01. Oktober und 05. November 2021

das „Parkinson Café“ im Ringhotel Katharinen Hof Unna, Bahnhofstraße 49

Am Mittwoch, 13. Oktober 2021

Ein Vortrag von Frau Dr. Inga Claus, Fachärztin für Neurologie, Funktionsoberärztin und Ansprechpartnerin für die Parkinson-Forschung am Universitätsklinikum Münster. Geplant ist, dass Frau Dr. Claus per Video zugeschaltet wird.

Freitag, 10. Dezember 2021

Die Weihnachtsfeier im Ringhotel Katharinen Hof Unna, Bahnhofstraße 49.

Zu allen Veranstaltungen unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen sind Anmeldungen erforderlich. Kontakt: Ursula Mützner - Tel.: 02303 4866

Anmerkungen von Teilnehmern



Ich habe einige der Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip gefragt, warum sie gekommen sind.

» Wir lassen kaum eine Veranstaltung aus, so Manfred mit seiner Frau aus Bergkamen-Overberge. Gespräche mit anderen sind uns wichtig. Hier bekommen wir auch Informationen, die man nicht täglich in der Zeitung liest.

» Ich habe vom Parkinson Forum Unna gehört und bin zum ersten Mal hier, sagte Angelika aus Unna. Einfach mal hineinhören und die Arbeit des Forums kennen lernen.



» Für mich ist es wichtig mit meiner an Parkinson erkrankten Frau Verbindung und Kontakte zu Mitgliedern des Forums zu halten, so Werner aus Kamen-Methler. Mit Freunden ist das nur selten möglich. Er fügte noch kurz einen nachdenklichen Textsong von Harry Belafonte an: „Ich kenn eine Stadt in dieser Welt wo die Erinnerung quälend zählt. Ich sehe den Mann der in den Straßen irrt wo ein Freund zu einem Fremden wird.“



Fazit

Das Katharinen Hof Team hat dazu beigetragen, dass sich die Teilnehmer im Panorama Wintergarten bei Kaffee, Kuchen und Gesprächen wohlgefühlt haben. Hier wurde das Motto des Forums: „Gemeinsam sind wir stark“ gelebt.

Die Selbsthilfegruppe Parkinson Forum e. V., Unna hat zurzeit 140 Mitglieder, so der Vorsitzende Dr. Hans Wille. Sie kommen aus Unna, Holzwickede, Aplerbeck, Kamen, Bergkamen, Fröndenberg und Menden.

Informationen und Kontaktmölichkeiten finden sie hier

» Parkinson Forum e. V., Unna