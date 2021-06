Am Samstag, 12. Juni, ist der Welttag gegen Kinderarbeit. Die Stadt Unna setzt sich gegen Kinderarbeit ein, indem sie den fairen Handel stärkt. Durch vielfältige Aktionen wie zum Beispiel faire Rosen zum Weltfrauentag oder den fairen Schulanfang mit Schulmaterial aus fairer Produktion wird und soll weiterhin auf die Bedeutung von Lebensmitteln und Gütern aus fairer Produktion aufmerksam gemacht werden. „Fair gehandelte Produkte sichern menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen im globalen Süden und sind so die bessere Wahl“, sagt Nicole Katsigiannis, Fairtradebeauftragte der Kreisstadt Unna.

Unna ist seit 2013 Fairtrade Town und arbeitet hier mit seinen Netzwerken und der lokalen Steuerungsgruppe zusammen, um auf Fairtrade und Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen.

Neben den Fairtrade-Schulen und der Fairen Kita ist der Eine-Welt-Laden in Unna eine feste Größe im Bereich Fairtrade. Wer Güter aus fairer Produktion erwirbt, setzt somit ein Zeichen gegen ausbeuterische Kinderarbeit.

Der jährliche Welttag gegen Kinderarbeit am 12. Juni wurde 2002 von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) der ältesten Sonderorganisation der Vereinten Nationen ins Leben gerufen und macht weltweit darauf aufmerksam, sich gegen die Ausbeutung von Kindern auf der ganzen Welt einzusetzen. Nach Schätzungen der ILO gibt es weltweit rund 152 Millionen Kinderarbeiter zwischen 5 und 17 Jahren (Quelle: Fairtrade Deutschland). Insbesondere in den Schwellenländern sind Millionen Kinder dazu gezwungen, auf Feldern, in Minen und im Steinbruch zu arbeiten. Fairtrade unterscheidet nach Definition der ILO zwischen ausgebeuteten Kinderarbeitern und arbeitenden Kindern. „Arbeitende Kinder” sind Kinder, die in ihren Familien mitarbeiten, dabei aber trotzdem zur Schule gehen können. Ihre Gesundheit und ihre schulische Ausbildung werden durch die Arbeit nicht beeinträchtigt. Viele Familien, die in Armut leben, sind auf diese Mithilfe ihrer Kinder angewiesen (Quelle Fairtrade Deutschland).