In diesem Jahr beteiligt sich die Stadtbücherei Velbert zum zweiten Mal am Sommerleseclub (SLC), einem Projekt des Kultursekretariats NRW, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Ziel: ein kreatives Ferien-Freizeitangebot für Zuhause und unterwegs anzubieten. Mit Spaß und ganz viel Miteinander soll die Leselust geweckt werden.

Unter dem Motto „Lesen – Hören – Spielen – Sommerferienspaß“ ist der SLC eines der größten Leseförderprojekte des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalens. „Im vergangenen Jahr waren bei der ersten Durchführung bereits mehr als 100 kleine und große Lese-Fans in Velbert dabei. 620 Bücher wurden gelesen – dieses Jahr sollen es noch mehr werden“, so Bibliotheksleiterin Ulrike Motte und sie verrät: „Wir streben eine Teilnehmerzahl von 200 und mehr an und hoffen, dass es in unseren Bibliotheken richtig lebendig wird.“ Ihre Vorfreude auf die bevorstehende Zeit, kann die Bibliotheksleiterin kaum verbergen: „Endlich sinken die Inzidenzen, es wird wärmer und wir steuern mit großen Schritten auf die Sommerferien zu!“

„Eine Teilnahme lohnt sich“, schwärmt auch Bürgermeister Dirk Lukrafka. „Die Kinder werden in verschiedenen Lernbereichen gefördert und dabei kommt Spaß, Kreativität und Gemeinschaftssinn nicht zu kurz. Ich freue mich sehr, dass einige Velberter Schulen die Teilnahme am SLC mit einem Eintrag im Zeugnis honorieren werden.“ Es sei ein guter Zeitpunkt, den Menschen in der jetzigen Phase kostenfreie Angebote zu machen, die ihnen die Möglichkeit geben sich zu vernetzen. Der SLC gehöre hier zu: „Die Bibliothek als Treffpunkt. Gemeinsam Medien ausleihen, Bücher, Spiele, Hörbücher – auch ohne Ausweis.“

Martina Saint-Martin, Leiterin der Kinderbibliothek, erklärt das Procedere: „Ab Montag öffnen die drei Velberter Bibliotheken endlich wieder. Dann können sich Lesehungrige aller Altersgruppen persönlich und kostenlos zum SLC anmelden. Als Einzelperson oder als Team. Mit der Freundin oder der Oma. Das Anmeldeformular gibt es vor Ort, wichtig ist die Unterschrift der Eltern. Das Ganze funktioniert natürlich auch als Online-Format.“ Um den Spaßfaktor noch zu erhöhen, habe man in jeder Ferienwoche eine neue Themen- und Lesewelt mit Medientipps, Foto-Challenge, Gaming-Treffen und Kreativ- oder Vorleseveranstaltungen vorbereitet. Auch ein ganz persönliches Lese-Logbuch soll den Spaß und die Kreativität der Teilnehmer erhöhen. Es könne ganz individuell gestaltet werden, von Lieblings-Leseorten, Lieblingsbüchern oder auch eigenen Geschichten erzählen, so Saint-Martin. Mit seinem Lese-Logbuch, das entweder analog oder digital geführt werden könne, bewerbe man sich automatisch um einen Lese-Oskar. Gleich fünf dieser tollen Pokale werden an die erfolgreichsten SLC-Teams unter anderem in den Kategorien „Das coolste Logbuch“, „Das tollste Foto oder Video“ oder „Die beste Geschichte“, verliehen. Aber natürlich geht niemand leer aus. Alle Teilnehmer des SLC erhalten eine Urkunde und die Möglichkeit, einen Gutschein für die Eisdiele „La Luna“ zu gewinnen. Ulrike Motte: „Das Schöne am SLC ist, dass wirklich jede Person daran teilnehmen kann, egal ob der Sommerurlaub auf Balkonien in Velbert genossen wird oder sonst wo in und um Deutschland. Und für reichlich neuen Lesestoff ist natürlich auch in den Velberter Bibliotheken gesorgt.



Info:

Einzelheiten zum SLC finden sich auf der Homepage der Stadtbücherei unter www.stadtbuecherei-velbert.de und dem Blog https://sommerleseclubvelbert.wordpress.com/. Allgemeine Infos zum bundesweiten Projekt gibt es außerdem unter www.sommerleseclub.de.