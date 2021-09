Unter dem Motto „Unsere Innenstadt von morgen“ findet am Mittwoch, 29. September, die Auftakt-Veranstaltung des Altstadtmanagements Neviges statt. Hierzu laden die beiden Altstadtmanagerinnen alle interessierten Nevigeser um 19 Uhr ins Begegnungszentrum Glocken-Treff (Tönisheider Straße 6) in Velbert-Neviges) ein. Die Teilnahme ist kostenfrei.



Gemeinsam mit Nevigeser Akteuren sowie Gewerbetreibenden sollen Fragestellung zur künftigen Stadtentwicklung diskutiert werden. Im Anschluss sind alle Teilnehmenden eingeladen, sich mit dem Altstadtmanagement und weiteren Gästen in lockerer Atmosphäre auszutauschen.

Aufgrund der Corona-Schutzverordnung gilt die sogenannte „3GRegel“. "Interessierte, die an der Veranstaltung teilnehmen wollen, müssen entsprechend geimpft, aktuell getestet oder genesen sein, einen jeweiligen Nachweis vorlegen und sich ausweisen.", heißt es in der Ankündigung.

Anmelden

Das Altstadtmanagement bittet um eine vorherige Anmeldung unter Telefon 0151/6106 0067 (Dr. Eva Dannert) oder 0151/5474 2091 (Julia Ostkamp) oder per E-Mail an: neviges@stadt-handel.de