Heute habe ich zum zweiten Mal den Lippemündungsraum am Stadtrand von Wesel besucht, bei der jetzigen Jahreszeit ein Vergnügen für die Augen. Bei meinem ersten Spaziergang tummelten sich hunderte Gänse und Enten auf den Wiesen und den Wasserflächen, auch Schwäne und zwei Störche (haben wohl den Abflug verpasst) waren zu beobachten.

Heute war es nicht so voll, dafür bot der Himmel schöne Kontraste wegen des wolkenreichen Wetters.

Den meisten Mitbürgern dürfte wohl der schöne Fahrrad- und Wanderweg bekannt sein.

Ein Ausflug, auch mit Kindern lohnt sich aber gerade jetzt, wo die Bäume in ihrer schönsten Herbstfärbung erstrahlen

Ich finde es toll, dass dieses Projekt zur Renaturalisierung im Bereich der Lippemündung realisiert werden konnte.