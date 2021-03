Corona lässt vieles verblassen. Auch die Veranstaltungsszene. Das letzte "Rock am See - Tender (RaS)" wurde wie viele Veranstaltungen verschoben.

In welcher Form und ob es Anfang September stattfinden wird, ist ungewiss. „Bei einem Bierchen am Strand am Tenderingssee stehen und gute Rockmusik genießen - Das ist gefühlt ewig her“, sagt Miriam Wiberny vom Orga-Team.

„Wir machen weiter, in welcher Form auch immer“, sind sich die Organisatoren einig. Sie glauben an die gute Sache, genauso wie ihre Unterstützer: mehr als 200 Ehrenamtliche, die Tag und Nacht „schuften“, die Sponsoren und der TV Bruckhausen. Allesamt Menschen, die das Festival für einen guten Zweck unterstützen. „Für das Gefühl, zusammen eine Sache auf die Beine zu stellen und am Ende zu wissen, dass nach einem tollen Festival Kinderaugen leuchten werden.“ Denn: Alle Einnahmen und Spenden des Benefizfestivals kommen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche aus der Region zugute.

„Dafür suchen wir Menschen, die unsere Veranstaltung finanziell unterstützen, um weitermachen zu können“, so Wiberny, „trotz oder gerade wegen Corona!“

Mit dem Aufruf „Wir möchten euch sehen!“ sucht das Orga-Team jetzt kreative Köpfe, die einen neuen Gitarrenmann oder ein anderes Männchen zum RaS-Schriftzug entwerfen.

„Wir wollen keine totale Veränderung, man soll uns nach wie vor mit unserem Logo erkennen“, ist ihnen wichtig. Das Re-Design soll an dem Entwurf des alten Logos angelehnt sein. „Wir möchten dadurch die vielen Menschen mit einbeziehen, die uns unterstützen und zu uns halten.“

Wer Ideen und Lust hat, sich kreativ an RaS zu beteiligen, schickt seinen Entwurf bis 1. Juni an info@rockamsee-tender.de. Die Logos der ersten drei Gewinner werden beim nächsten RaS als Banner zur Gestaltung des Festivalgeländes und der Bühne ausgehängt. Außerdem können sich die Gewinner auf ein RaS-Merchandising-Paket als Preis freuen.

„Wir freuen uns auf viele Vorschläge und tolle Entwürfe, die uns zeigen, dass Rock am See trotz Corona weiterlebt und die Menschen bei uns sind“, sagt Wiberny.