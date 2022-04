Am Montag, dem 04.04.2022 lud der FDP Ortsverband zum ordentlichen Ortsparteitag in das Gasthaus Hinnemann ein. Für viele nach längerer Zeit, neben dem formalen Rahmen, sich auch wieder direkt austauschen zu können. Gerade die langjährigen Mitglieder freuten sich sehr über diese Möglichkeit. Nach der Begrüßung durch den Ortsvorsitzenden Jürgen Berger wurde Franca Cerutti, die Landtagskandidatin der FDP für den Wahlkreis Wesel 58, vorgestellt. Die Kandidatin nutze die Gelegenheit, sich und ihre politische Arbeit vorzustellen. Unter dem Motto “Ein bisschen was besser machen“ stellte sie den Parteimitgliedern die Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit, für ihren Ortsverband Rheinberg und im Kreis, vor. Ein besonderer Schwerpunkt ist die soziale Sicht auf die Dinge. “Es muss sozial bleiben“. Anschließend hatten die Parteimitglieder die Gelegenheit ihre Fragen an die Kandidatin zu richten. Ein weiterer erfreulicher Punkt an diesem Abend war die positive Entwicklung des Ortsverbandes wie man aus der Berichterstattung des Vorstandes entnehmen konnte. Neben mehreren Neumitgliedern wird der Ortsverband in der politischen Arbeit präsenter wahrgenommen und ist mit drei Ratsmitgliedern im Rat der Stadt vertreten. Die Landtagswahl wird in den nächsten Wochen begleitet. An mehreren Orten in Voerde wird den Wählern die Gelegenheit zum Austausch gegeben. Die Termine werden noch bekanntgegeben. Bei gemütlichem Zusammensein wurde der sehr positiv aufgenommene Abend abgerundet.