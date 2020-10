Mitte August diesen Jahres haben wir unsere Leser bereits informiert, dass in Voerde der geologische Dienst NRW Kernbohrungen vorgenommen hat. Nun sind die ersten Ergebnisse da. Und es kam erstaunliches zum Vorschein.

Fünfundsiebzig Meter drehte sich der Bohrkopf in die Tiefe. Die erbohrte Schichtenfolge wurde sehr detailliert aufgenommen. Innerhalb der 75 m langen Bohrkernstrecke konnten insgesamt 76 einzelne Schichtglieder unterschieden werden. Die dünnsten messen nur etwa 10 cm, die dicksten sind fast 6 m mächtig.

bis 22,30 m: Hier wurden vermutlich Schmelzwasserablagerungen ergraben. Das ist ein Sediment, dass durch abschmelzendes Gletscherwasser transportiert und abgelagert wurde, geschätztes Alter, ca. 200 000 Jahre.

Und es ging noch tiefer ins Erdreich: Ab der Tiefe von 26,70 Metern sind Meeresablagerungen der sog. Grafenberg-Formation entdeckt wurden. Diese sind ca. 28 bis 25 Mio. Jahre alt. Sie bestehend aus schluffigem Feinsand, teilweise mit Muschelschalen. "Das können Ausläufer der Urnordsee gewesen sein", berichtet Dr. Bettina Dölling vom geologischen Dienst NRW. "Weil Wasser immer nach unten fließt und es im Raum Ruhrgebiet Nord viele Senkungen gegeben hat und noch heute gibt."

Vor vielen Millionen Jahren gab es hier also eine Niederrheinische Bucht. Die Bohrungen geben Aufschluss darüber, wie dick die einzelnen Schichten sind und sie verraten ihr Alter.

Doch wofür und wer benötigt solche Daten? "Dieses Daten sind wichtig für alle möglichen Bereiche", so Bettina Dölling. "Wir wollen beispielsweise alle sauberes Wasser, für die Freigabe von Baugrund, Brunnenbohrungen und Grundwasser- und Rohrstofffragen. Ob aus der Politik oder von Energieversorgern, Fragen zum Untergrund beantworten wir vom geologischen Dienst."

Aus den Ergebnissen der Bohrungen werden Schnittdarstellungen und Karten erstellt, auch als 3D-Darstellung. Die detaillierten Bohrungsergebnisse finden Sie auf Lokalkompass.de/