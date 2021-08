Christian Weiß, der amtierende Deutsche Meister im Jazz Solo, sowie im Modern Solo der

männlichen Jugend, hat sich mit der Bestwertung, 1 1 1 1 1 in beiden Kategorien im Online-Turnier an die Spitze getanzt und sich somit einen Platz für die desjährige Europameisterschaft ertanzt.

Die EM wird vom 16.09.2021 bis 17.09.2021 in Skopje in Nord Mazedonien stattfinden. Begleitet

wird er von seiner Familie, seiner Trainerin Ljalja Horn-Ivanisenko und Andreas Hofmann, dem

Fotografen des 1. Voerder Tanzsportclubs, in welchem Christian seine Tanzausbildung bekommt.

Für den 14-Jährigen aus Dinslaken ist es bereits seine vierte. Teilnahme an den Europameisterschaften. In 2019 konnte er sich die Bronzemedaille sichern und auch als Kind war er schon Vizeeuropameister im Solo Jazz and Modern Dance. Gesponsert wird der Schüler von der Sportklinik Duisburg.