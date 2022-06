Am 18. Juni fand die Deutsche Meisterschaft der 1. und 2. Bundesliga im Bereich JMC, in Wuppertal statt. Auch die Jazz, Modern and Contemporary Formation „Mirage“ des 1. Voerder TSC Rot-Weiß 1987 e. V. (TSC) trat an diesem Samstagnachmittag, an der Deutschen Meisterschaft gegen 14 weitere Formationen an. Die insgesamt 15 Mannschaften waren aus ganz Deutschland angereist, um nun ihr Können in Wuppertal unter Beweis zu stellen.

Insgesamt traten sechs Formationen aus der zweiten Bundesliga und neun aus der ersten Bundesliga an. Nach einem krankheitsbedingten Ausfall am Vortag der Deutschen Meisterschafft, hatte die Formation des 1. Voerder TSC rot-weiß e. V., noch am Vortag viele Umstellungen der Choreografie unternommen, sodass statt elf Tänzern lediglich zehn auf der Fläche standen.

Hier ließen sich die Tänzer des 1. Voerder TSC jedoch nichts anmerken und brachten ihr Stück “The Interrogation of Mr. White“ eindrücklich auf die Fläche.

Starker Wille und Teamgeist

Mit starkem Willen und Teamgeist schlugen sich die Tänzer der Formation durch drei Runden und ließen sich dabei weder von den vorherrschenden Temperaturen noch von den choreografischen Abänderungen beeinflussen. So gelang es den Voerdern, sich mit neun weiteren Formationen in die Zwischenrunde zu tanzen. In dieser hieß es für die Formation Mirage mit besonders starkem Ausdruck erneut ihr Stück zu präsentieren, um sich den Einzug ins Finale zu sichern. Dies gelang mit Bravour.

Das Finale

Im Finale gaben die Tänzer ein letztes Mal alles, um das Publikum in die Geschichte des Stücks zu verwickeln und legten eine einzigarte Darstellung hin. Eindringlich lieferten die Tänzer ab und wurden als die Musik endete von einem tobenden Publikum und lautem Applaus bejubelt.

Offene Wertung: Die Tänzer Alina van Beeck, Leonie Brümmer, Mara Buschke, Miriam Cossmann Giménez, Anouk Daniel, Marie Ebert, Maike Manthey, Lea Panknin, Laura Poot, Paula Schröder, Jule Stoppacher, Caitlin Titherington, Kaj Sebastian Väisänen und Christian Weiß, warteten gespannt auf ihr Ergebnis und könnten ihren Augen kaum trauen: Mit der Wertung 5-4-3-3-4-3-6 sicherte sich die Formation den dritten Platz und somit ein Platz auf dem Siegerpodest. Platz zwei sicherte sich die Formation „Arabesque“, des ASV Wuppertals und mit dem Titel des Deutschen Meister, wurde die Formation „Dance works“ des 1. TC Ludwigsburg belohnt. Die Freude war riesig und unzählige Freudentränen rollten über die Gesichter.

Voller Freude beendete die Formation mit einem selbst ausgedachten Flashmob zum Song „It’s Raining Men“ den höchst erfolgreichen Turniertag mit allen anwesenden Formationen gemeinsam auf der Fläche.