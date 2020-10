"Waltrops Juden und die Zeit des Dritten Reichs" - unter diesem Titel steht am Sonntag, 8. November, eine kostenfreie VHS-Stadtführung zur Pogromnacht mit dem Waltroper Stadtführer Josef Schneider.

Seit dem Frühjahr hat in der Waltroper Öffentlichkeit und in der Politik die Diskussion um ein angemessenes Gedenken an die ehemaligen jüdischen Mitbürger der Stadt Fahrt aufgenommen. Auch der Rat hat sich in seiner Juni-Sitzung erneut mit dieser Thematik befasst und Verwaltung und Heimatverein gebeten, dazu Vorschläge zu erarbeiten. Zu diesem Zweck hat bereits ein Arbeitskreis in der VHS zweimal getagt.

Spuren der Waltroper Juden

Auch in diesem Herbst möchte die Volkshochschule angesichts der Pogromnacht 1938 zu einer besonderen Stadtführung einladen. Am Sonntag, 8. November, von 14.30 bis etwa 16.30 Uhr führt der Waltroper Stadtführer Josef Schneider auf die Spuren der Waltroper Juden und zurück in die Zeit des Dritten Reichs. Es wird der Frage nachgegangen, wie aus angesehenen jüdischen Mitbürgern Ausgegrenzte wurden, die ihre angestammte Heimatstadt verlassen mussten und später unter anderem den NS-Vernichtungslagern zum Opfer fielen.

Anmeldung bei der VHS unter der Telefonnummer 02309/9626–0 wird dringend empfohlen.