30.01.2021 Heute Nacht gegen 03:00 kam es zu einem Brand in der Netto-Filiale in der Herner Strasse in Herne-Wanne-Eickel. Dem ersten Anschein nach besteht Totalschaden, da das Gebäude völlig ausgebrannt ist. Die Löscharbeiten sind inzwischen abgeschlossen.