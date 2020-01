Wie jetzt vom Umweltministerium bestätigt wurde auf der Zentraldeponie Emscherbruch die gefährlichen Raffinerie-Rückstände von Shell deponiert. Wie immer wird vom Depniebetreiber AGR die ganze Sache verharmlost, „Grundsätzlich ist festzuhalten, dass am Standort der Zentraldeponie in Gelsenkirchen kein Petrolkoks als Abfall angenommen und deponiert wurde“ so die Antwort der AGR.

Man wisse gar nicht um die genaue Zusammensetzung einer Anlieferung. Außerdem werden immer alle Grenzwerte eingehalten und Sorge um das Grundwasser brauche sich auch niemand machen!

Das sind natürlich gute Argumente für die Stadt bei der Vermarktung der geplanten Wohnbebauung im Dannekamp am Fuße der Deponie!

Zu dem Thema "Petrolkoks" auf der ZDE hat die BI "UNS STINKTS" eine Presseerklärung veröffentlicht.

https://drive.google.com/open?id=16JQFlzHPZc55hieW40M38Rf3KQY2gcBK