Minigolf: MGC RW Wanne-Eickel - 1. Spieltag Saison 2022

Am Sonntag, 10.04.2022, begann für die "Zweite" Mannschaft des MGC RW Wanne-Eickel die Saison in der NBV-Kreisliga mit einem Heimspiel. Auf der Filzgolfanlage im DMV-Stützpunkt Wanne-Eickel waren drei Spielrunden zu absolvieren. Die 2. Mannschaft, in der Aufstellung Susanne Niepel, Jacqueline Hellmann, Peter Iffland und Peter Wallbaum, erspielte sich den 3. Platz in der Mannschaftswertung. Den 1. Platz errang die 2. Mannschaft des BGV Backumer Tal Herten vor der 2. Mannschaft des MSC Wesel. In der Einzelwertung Kategorie Herren erspielt sich Peter Wallbaum den zweiten Platz, Michael Reitemeier den vierten Platz. Jacquline Hellmann errang in der Damenkategorie den ersten Platz, Lea Reitemeier erspielte sich den 2. Platz. In der Klasse Seniorinnen 1 errang Susanne Niepel Platz 2. Die beste Einzelrunde spielte Heinz-Theo Giegel (Herten) mit 24 Schlag. Aufgrund der vorrausgegangenen frostigen Nacht musste der vorgesehene Start (9 Uhr) verschoben werden, da die meisten Filzbahnen noch mit einer "Eisschicht" bedeckt waren. So erfolgte der erste Schlag für die 50 Starter*innen mit gut einstündiger Verspätung. Die letzte Spielgruppe verließ die Anlage gegen 18 Uhr.