MGC RW Wanne-Eickel 26.09.2021

Michael Reitemeier

2. Vorsitzender / Pressewart / Öffentlichkeitsarbeit

Leiter DMV-Stützpunkt Wanne-Eickel

Minigolf: Vereinspokal-Sieger stehen fest!

Der Vereinspokal 2021 wurde am Samstag, 25.09.2021, auf der Beton- und Miniaturgolfanlage im „DMV-Stützpunkt“ beim MGC RW Wanne-Eickel ausgespielt, wobei auf jeder Anlage neun Bahnen zu spielen waren. In der ersten Runde wurde im normalen Lochspielmodus gespielt; d.h.: die gesamt benötigten Schläge (18 Bahnen) wurden gewertet. Danach ging es dann im sogenannten „Matchplaymodus“ weiter. Bei diesem Modus treten zwei Spieler gegeneinander an. Die jeweiligen Paarungen ergaben sich aus den Platzierungen der ersten Runde. Beim „Matchplay“ erhält der Sieger für jede gewonnene Bahn einen Punkt, wobei an der einzelnen Bahn jeweils im normalen Schlagmodus gezählt wird. Wer die wenigsten Schläge benötigt hat die Bahn gewonnen. Nach jeder Runde scheidet also ein Paarspieler aus. Im Halbfinale standen dann die Paarungen Arno Schimanski vs Thomas Balf und Chris Kongioumtzidis vs Oliver Rathjens. Hier konnten sich Thomas Balf und O. Rathjens durchsetzten und kamen ins Finale. Das Spiel um den 3. Platz konnte A. Schimanski für sich entscheiden, das Finale gewann O. Rathjens. Somit ergab sich folgendes Siegerpodest: 1. Platz und somit Vereinpokal- sieger 2021 Oliver Rathjens, 2. Platz Thomas Balf, 3. Platz Arno Schimanski.

Neben der Jagd nach dem Titel waren alle Teilnehmer mit Spaß dabei, auch wenn nach dem einen oder anderen verschlagenen Ball schon einmal Frust aufkam. Nach dem sportlichen folgte noch der gemütliche Teil des Tages.

Mit sportl. Gruß -- M. Reitemeier