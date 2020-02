In der Nacht zu Montag hatte die Feuerwehr insgesamt drei Einsätze wegen brennender Container.

Die Feuerwehr wurde am Montag, 3. Februar, gegen 00.30 zum Vollbrand eines Containers in die Wilhelmshöher Straße alarmiert. Der Brand wurde mit einem Schnellangriff mit Wasser und Schaum abgelöscht.

Kurz nach zwei wurde erneut ein Containerbrand gemeldet. Auch dieser, in der Gasstraße stehende Container stand in Flammen.

Dritter Einsatz mit drei brennenden Containern

Die Feuerwehr wurde kurz nach 3 Uhr zum dritten Mal wegen brennender Container gerufen. In der Königsberger Straße standen insgesamt drei Mülltonnen in Vollbrand.