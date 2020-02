Eine Mitarbeiterin eines Vereinsheims stellte am Samstag einen Einbruch fest. Ob die Unbekannten etwas entwendeten, ist bisher nicht bekannt.

Am vergangenen Samstagmorgen wurde von einer Mitarbeiterin der Einbruch in ein Vereinsheim an der Friedhofstraße festgestellt. Einbrecher hatten die Tür aufgehebelt um in die Räumlichkeiten zu gelangen.

Vereinsheim durchsucht

Anscheinend durchsuchten die Unbekannten die Schränke und den Thekenbereich. Es ist nicht bekannt, ob sie was an Beute fanden