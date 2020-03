„In diesem Jahr feiern wir das 20-jährige Bestehen unseres Chores “, so Rolf Fiege, der Vorsitzende des "Shanty Chor Hasslinghausen", auf der Jahreshauptversammlung in der AWO-Begegnungsstätte Obersprockhövel.

Mit Stolz blickt er auf die traditionsreiche und 125 alte Jahre Geschichte des "Shanty Chor" und seines Vorgängers, des "Männergesangverein Hasslinghausen", zurück.

Das Jubiläum will der Chor mit einem fröhlichen und offenen Fest, ohne Eintrittsgeld, im September begehen. Unterstützt werden die Haßlinghauser Shantys vom "Shanty Chor Carolinensiel" aus dem Norden und mit dabei sein wird der "Ronsdorfer Männerchor" aus Wuppertal. Rechtzeitig zu diesem Fest wollen die Sänger auch die 125-jährige Geschichte des "Shanty Chor" und seines Vorgängers, des "Männergesangverein Hasslinghausen" in einer kleinen Broschüre fertiggestellt haben und veröffentlichen.

Fest im diesjährigen Programm sind öffentliche Auftritte des "Shanty Chor" unter anderem beim Pfingstsingen der AWO in der Kleinbeckstraße, beim Stadtfest in Niedersprockhövel sowie traditionell beim musikalischen Frühschoppen der Krebshilfe Sprockhövel auf dem Hof Hegenberg.

Auch beim Shanty-Festival in Carolinensiel sind die Sänger aus Haßlinghausen wieder dabei. „Mit dieser Fahrt an die Nordsee, wie auch mit einem Spießbratenessen im Freien bedanken wir uns bei unseren Partnerinnen für die Unterstützung und für das Verständnis“, so Rolf Fiege.

Über Unterstützung durch weitere Sänger und Musiker würde sich Fiege freuen. „Bei den rund 30 Auftritten und den Proben dienstags um 19 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte, Kleinbeckstraße 41, kann man uns ruhig ansprechen oder einfach vorbei kommen“.

Weitere Infos unter www.shanty-chor-hasslinghausen.de.