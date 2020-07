Die Bundeszentrale für politische Bildung, kurz bpb, stattet in einem Pilotprojekt 1.085 Schüler aus acht Grundschulen mit fast 11.000 Artikeln aus, darunter auch die städtische Grundschule Wassermaus.



Der aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten Monaten ausgesetzte Präsenzunterricht hat es vor allem in der Grundschule schwer gemacht, alle Fächer in der gewohnten Weise zu unterrichten. Gerade die sozial benachteiligten Schüler sind von dem langen Unterrichtsausfall besonders betroffen.

Politik näher bringen

Damit politische Bildung auch in diesen Zeiten nicht zu kurz kommt und der Bildungsnachteil für sozial schwächere Schüler etwas ausgeglichen werden kann, hat die Bundeszentrale für politische Bildung ein „Bildungspaket“ geschnürt. Es soll Lehrer und Eltern dabei unterstützen, Grundschülern das Thema Politik näher zu bringen.

Cemile Giousouf, Leiterin der Fachabteilung der bpb und Vertreterin des Präsidenten, anlässlich des Besuchs bei Schulleiterin Nicole Vilgis: „Wir wissen, dass sich gerade in dieser Zeit Kinder viele – oftmals sehr politische – Fragen stellen. Aber nicht jedes Schulkind verfügt über einen Zugang zu digitalen Angeboten oder andere Ressourcen, um sich politisches Hintergrundwissen unabhängig von Bildungseinrichtungen kindgerecht anzueignen.“

Zehn Artikel pro Kind

Jedes Kind erhält zehn aktuelle Artikel aus dem Bildungsangebot der bpb. Mit dabei sind beispielsweise ein Bastelglobus, das Gedächtnisspiel „kimemo“ rund um das Thema Kinderrechte sowie der Comic „Die Kraft der Kugelrübe“, der Kindern im Alter zwischen acht und 14 Jahren einfache und verständliche Zugänge zum Thema Politik bietet.

Bürgermeisterin Imke Heymann: „Wir sind sehr froh, dass die Bundeszentrale für politische Bildung eine Schule in unserer Stadt mit ihren Materialien unterstützt.“ Nach einem Evaluationsgespräch mit den Schulen soll über eine Fortführung und Ausweitung des Projektes entschieden werden.