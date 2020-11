Der traditionelle Volkstrauertag am kommenden Sonntag, 15. November, findet dieses Mal auf Grund der besonderen Situation anders statt.

In Absprache mit der Stadtverwaltung erfolgt die Kranzniederlegung am Ehrenmal in Haßlinghausen auf dem evangelischen Friedhof durch zwei Vorstandsmitglieder des Vereinsrings begleitet durch einen Trompeter. Gäste sind leider auf Grund des allgemeinen Kontaktverbotes nicht zugelassen.

Ansprache im Internet zu sehen

Eine kurze Ansprache erfolgt dennoch, da diese aufgezeichnet wird und dann in lokalen Facebookgruppen im Anschluss zur Verfügung gestellt wird. „Bilder, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben, wird es dieses Mal nicht geben.“, so Ronald Mayer, Vorsitzender des Vereinsrings.