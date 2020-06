Am vergangenen Samstag konnte Herta Schmidt aus der Taubenstraße ihren 100. Geburtstag feiern. Zur großen Freude der Jubilarin hatten die Nachbarn auf dem Hinterhof ein großartiges Fest mit Begrüßungssekt und einem tollen Büfett vorbereitet.

„Beim Aufwachen war ich sehr nervös, ob überhaupt jemand kommt“, erzählte Herta Schmidt, und freute sich über Überraschungsgäste aus Willingen. Neben Pastor Uwe Rahn von der Evangelischen Kirchengemeinde Schwelm waren selbstverständlich auch Klaus Rauhaus und Diedrich Franke unter den Gratulanten. Sie überreichten dem ältesten Vereinsmitglied der TG Rote Erde Schwelm einen gut gefüllten Frühstückskorb und außerdem eine Urkunde.

Ältestes Vereinsmitglied

Darüber freute sich das geistig fitte Geburtstagskind ganz besonders. Seit 90 Jahren ist Herta Schmidt Mitglied in Schwelms größtem Sportverein. Auch wenn es mit dem Laufen nicht mehr ganz so gut klappt, an ihrem Ehrentag stand Herta Schmidt wie eine Eins und konnte ihr Fest in vollen Zügen genießen.