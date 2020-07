In Gevelsberg boomt der Tennis: Die Damen 50 des TC Rot-Weiß Gevelsberg haben sich den zweiten Platz in der Verbandsliga gesichert und die Männer 65 mischen erfolgreich in der Südwestfalenliga mit.

Die Damen 50 vom TC Rot-Weiß Gevelsberg feierten mit einem 6:3-Erfolg beim TC Halden 2000 ihren zweiten Sieg in der Verbandsliga und sicherten sich somit einen hervorragenden zweiten Platz in der Abschlusstabelle. Nach starken Spielen von Christina Baltin, Sigrid Bleisch-Welteke, Gaby Meermann und Doris Treffkorn führte das Team nach den Einzeln bereits mit 4:2.

Eine echte Erfolgsstory

„Eine geschickte Aufstellung der Doppel führte dann zu zwei weiteren Punkten“, so Carmen Biermann, die die Mannschaftsführung für die im Urlaub befindliche Kirsten Bieker übernommen hat. Diese gelebte Kooperation von Spielerinnen verschiedener Vereine unter dem Namen von Rot-Weiß Gevelsberg im Sommer und unter Rot-Weiß Schwelm im Winter erweist sich als echte Erfolgsstory. Das wöchentliche Training bei der Tennisschule Vollmann findet in Gevelsberg statt.

Sieg und Niederlage für Herren

Die Seniorenmannschaft Herren 65 startete mit einem Sieg und einer Niederlage in die Medensaison. Das Team um Mannschaftsführer Joachim Hiby hatte sich im Mai entschlossen trotz der Corona-Pandemie unter Einhaltung der Hygienevorschriften an der Medenrunde in der Südwestfalenliga teilzunehmen.

Möglich wurde dies durch die Unterstützung von Blau-Weiß Gevelsberg, denn Hubert Baumgart und Rolf Hirschhäuser hatten sich spontan bereiterklärt das Team im Bedarfsfall zu unterstützen. In der ersten Begegnung gegen den eindeutigen Aufstiegsfavoriten Tura Eggenscheid stand es nach den Einzeln 2:2. Die Doppel der Rot-Weißen blieben ohne Chance, so lautete das Gesamtergebnis schließlich 2:4.

Grün-Weiß Silschede nächster Gegner

Am zweiten Spieltag ging es nach Siegen zum TuS Weidenau. Nach den Einzeln konnten die Gevelsberger ein 3:1 verbuchen. Von den beiden ausstehenden Doppeln siegten Hiby/Mühlnickel und machten so den 4:2-Erfolg klar. Jetzt schauen die Männer auf die Partie gegen Grün-Weiß Silschede, die am 15. Juli um 11 Uhr auf der Platzanlage „Am Waldesrand“ in Silschede ausgetragen wird.

HAS