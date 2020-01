Die Vorbereitungen für den Weezer Kinderkarneval laufen beim Gemeindejugendring Weeze auf Hochtouren. Am Sonntag, 16. Februar, ist es soweit: Im Bürgerhaus findet ab 14.11 Uhr die Kinderprinzenkür des Gemeindejugendringes statt.

WEEZE. Die Gäste erwartet ein bunt gefächertes Programm mit viel Unterhaltung, durch das der Vorsitzende Bernd Lion gemeinsam mit der 2. Vorsitzenden Ulla Foydl führt. Auftritte der Weezer Kindergärten, der Tanzgarden des Gemeindejugendringes sowie vielen weiteren kleinen aber auch großen Darstellern aus Weeze und Umgebung sorgen für einen großen Spaß. Und natürlich werden auch das Gocher Prinzenpaar sowie das Gocher Kinderprinzenpaar die Veranstaltung besuchen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Prämierung der schönsten Kinderkostüme des Tages.

Zwischen 17 und 17.30 Uhr wird es spannend: Das Los entscheidet, wer das nächste Weezer Kinderprinzenpaar 2020 sein wird und von seinen Vorgängern Prinz Aydrian I. (Vignold) und Prinzessin Dana I. (Putzmann) das Zepter und Krone überreicht bekommt. Vorher aber muss das neue Kinderprinzenpaar noch gefunden werden: Deshalb sind alle Weezer Kinder im Alter von 8-12 Jahren gefragt, sich für das Amt zu bewerben. Wer in der Session Prinz oder Prinzessin werden und verschiedene Termine besuchen möchte, bewerbe sich bitte bei Bernd Lion, Telefon: 0177/7267481 oder per Mail unter bernd.lion@t-online.de. Ganz wichtig: Dem Kinderprinzenpaar entstehen keine Kosten. Als Höhepunkt ist für das neue Kinderprinzenpaar sicherlich der Kinderkarnevalsumzug am Samstag, 22. Februar, wo das Weezer Narrenvolk das Prinzenpaar hoch oben auf dem Karnevalswagen zujubeln wird. Im Gegenzug darf das neue Kinderprinzenpaar die Zuschauer am Rande des Zuges grüßen und mit reichlich Kamelle bewerfen.

Nachbarschaften, Vereine, Gruppierungen, die gerne aktiv mit einer Fußgruppe am Weezer Kinderkarnevalszug teilnehmen wollen, dürfen sich ebenfalls bei Bernd anmelden.