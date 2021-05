Die weiter sinkenden Zahlen der Corona-Infizierten lassen eine gewisse Hoffnung zu, dass der Sommer doch noch mit gelockerten Maßnahmen genossen werden kann – dies aber natürlich immer noch mit gebotener Vorsicht!

Weeze. Auch wenn die Zahlen der Corona-Infektion in Weeze zwischenzeitlich etwas höher als im kreisweiten Durchschnitt lagen, hat die Situation sich nun wieder etwas beruhigt und die Gemeinde liegt wieder im zweistelligen Inzidenzbereich. So konnte in den letzten Tagen auch in Weeze, auf Grund dem kreisweit niedrigen Inzidenzwert von unter 50, schon etwas „gelockert“ werden. Am 27. Mai lag der Wert für den Kreis Kleve bei einem Wert von 36,8. Damit bewegt man sich auf „Stufe 2“ zu, was weitere Lockerungen der Regeln zulassen würde.

Weiterhin geltende Regeln beachten

Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten, beim Verstoß gegen die geltenden Regeln, wird auch auf dem Weezer Gemeindegebiet sehr ernstgenommen und zur weiteren Eindämmung der Pandemie streng verfolgt. In der vergangenen Zeit wurden bei Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung, wie zum Beispiel kein Tragen der Maske, die Nicht-Einhaltung des Mindestabstandes oder bei der Grenzüberschreitung aus den Niederlanden nach Deutschland ohne gültigen negativen Test, entsprechende Bußgelder verhängt. Unterstützt werden die Gemeinde Weeze und das Ordnungsamt von der Polizei und Mitarbeitern eines örtlichen Sicherheitsdienstes.

Weiteres Testzentrum im Hotel Jägerhof

„Die Zusammenarbeit läuft einwandfrei“, stellt der Weezer Bürgermeister Georg Koenen wieder einmal fest. „Natürlich lassen die sinkenden Zahlen Hoffnung zu und auch ich freue mich, dass unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen, wieder einige Dinge und Unternehmungen möglich sind. Ich bitte Sie dennoch weiter darum auch in Zukunft vorsichtig zu sein und habe gleichzeitig noch gute Neuigkeiten für Sie: Anfang Juni öffnet an zentraler Stelle in Weeze ein weiteres Testzentrum im Hotel Jägerhof, das von der Firma MTC.network UG i. G. betrieben wird. Der Ansprechpartner ist Herr Phillip Creon, den Sie unter der E-Mail-Adresse info@mtc.network.de erreichen können. Auch hier möchte ich dazu aufrufen, das kostenlose Angebot in all unseren Weezer Testzentren regelmäßig zu nutzen. Durch regelmäßiges Testen und die Früherkennung der Infektion, weiterer Vorsicht und Rücksichtnahme sowie durch den Impf-Fortschritt können wir es schaffen, die Corona-Pandemie langfristig einzudämmen.“

Kleine Hoffnungsschimmer blitzen schon jetzt durch …

… der Weezer Reisemobilstellplatz konnte bereits vor dem Pfingstwochenende seine Pforten öffnen und seine Besucher empfangen. Und es gibt gleich weitere gute Nachrichten: Denn für die Zeit „nach Corona“ ist der Wohnmobilstellplatz der Gemeinde schon jetzt bestens gerüstet, denn nach dem Umbau, der im Frühjahr dieses Jahres durchgeführt wurde, können nun bis zu 18 Wohnmobile Platz finden. Die Insassen finden von ihrem Platz aus hervorragende Freizeitmöglichkeiten und einen sehr nahen Ortskern mit seinen Einkehrmöglichkeiten vor.

Ein gutes Timing, denn die Außengastronomie in Weeze lädt - unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen - nun auch schon wieder zum Verweilen ein. Erhebliche Erleichterung verspüren auch die Paddelbootvermieter, denn nun endlich dürfen die Paddelboote wieder die Niers zieren und auch der TSV Weeze atmet auf: Denn der Trainingsbetrieb auf dem Weezer Sportplatz hat wieder Fahrt aufgenommen und auch die Weezer Geschäftswelt freut sich, denn eine strenge Terminkoordination ist bei dem stabil niedrigen Inzidenzwert nicht mehr nötig.

Bei der Nutzung einiger der Angebote ist zu beachten: Es muss ein negatives Test-Ergebnis vorliegen (von offizieller Seite ausgestellt), eine gültige Genesen-Bescheinigung oder ein bestehender Impfschutz seit mindestens 14 Tagen.