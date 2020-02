zur Kreisparteitag der Klever Linken am 15.02.2020 in der Gaststätte Zur Brücke in Kevelaer

mit Wahl der Delegierten zum Landesparteitag und zum Parteirat der Partei DIE LINKE.

DIE LINKE im Kreisverband Kleve hatte am 15.02.2020 in das Hotel Zur Brücke nach Kevelaer eingeladen.

Haupttagesordnungspunkt waren die Wahlen von 4 Delegierten zum Landesparteitag und deren Ersatzdelegierte sowie von 2 Delegierten zum Landesrat und deren Ersatzdelegierte. Hierzu waren die Mitglieder aus dem Nord- und Südkreis zahlreich angereist. Gleich zu Beginn der Versammlung ließ Norbert Hayduk, Gelderner Stadtrat und Kreistagsvertreter der Linken die Tagesordnung um zwei Punkt erweitern, die nach Abschluss der Wahlen ausführlich diskutiert wurden.

Zu Delegierten zum Landesparteitag wurden gewählt:

- Sabine Hesseling (Emmerich)

- Benjamin Hinz (Geldern)

- Werner Stevens (Emmerich)

- Wolfgang Wallrafen (Goch)

Ersatzdelegierte wurden Mario Krude und Norbert Hayduk.

Als Delegierte zum Landesrat wurden Sabine Hesseling (Emmerich) und Wolfgang Wallrafen (Goch) gewählt. Ersatzdelegierte wurden Benjamin Hinz (Geldern) und Werner Stevens (Emmerich).

Nach den Wahlen wurde über allgemeine Strategie und „Sichere Häfen“ (in Gemeinden und Kreis) diskutiert. Darüber hinaus wurden auch wieder Vorbereitungen zur bevorstehenden Kommunalwahl getroffen.