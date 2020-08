WEEZE. Dass dies keine leichte Aufgabe ist, war dem Team des Weezer Wellenbrechers von Beginn an bewusst. Es wurde schon bei der Planung klar, dass ein Ferienprogramm unter „Corona Bedingungen“ nur mit viel Vorbereitung und gemeinsamer Anstrengung funktioniert.

Zunächst wurde bei den Eltern der Bedarf an Betreuung in den Ferien abgefragt. Dabei ist es selbst bei deutlich weniger Plätzen als in den vergangenen Jahren gelungen, allen Anfragen gerecht zu werden. Zum einen, weil sich die Eltern sehr fair zeigten und zum anderen, weil das Programm auf vier Wochen ausgeweitet wurde, um flexibler zu sein und um insgesamt mehr als 50 Kinder in unterschiedlichen Wochen aufzunehmen. Auch innerhalb der Maßnahme rückten alle zusammen, um für die Kinder ein buntes Programm unter Einhaltung hoher Hygienestandards umzusetzen.

Feste Regeln, feste Bezugsgruppen, detailliert geplante Abläufe, Zelte als zusätzliches Raumangebot und vor allem der großartige Einsatz engagierter Betreuer machten dies möglich. Auch der Spaß kam dabei nicht zu kurz. Auf dem abwechslungsreichen Programm standen kreativ gestaltete Gruppenstunden, Wahlangebote mit einem Mix aus Spiel, Sport, Kreativität und Relaxen, Stadtspiele und einem „Challenge-Tag“, bei dem die Gruppen mit Betreuern gegeneinander antraten und sich den ganzen Tag über verschiedenen, lustigen Aufgaben und Herausforderungen stellen mussten.

Die Ferien gemeinsam miteinander im Wellenbrecher zu verbringen ist zu einer sehr wertvollen Erfahrung geworden. Denn bei allen Einschränkungen wird in der heutigen Zeit umso deutlicher, wie wichtig und unersetzbar der persönliche Kontakt ist. Kinder und Betreuer haben gemeinsam eine tolle Ferienmaßnahme auf die Beine gestellt.

Auch nach den Ferien wird es im Wellenbrecher weiter viele schöne Angebote geben. Wer sich informieren möchte, kann dies unter Telefon: 02837/7110 tun, unter www.wellenbrecher-weeze.de, Instagram: weezerwellenbrecher und auf facebook: Weezer Wellenbrecher.