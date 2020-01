Am Wochenende startete die Initiative „Land schafft Verbindung“ weitere bundesweite Aktionen und zwar zeitgleich mit dem Beginn der Grünen Woche in Berlin. In NRW wurde als weitere Form des Dialoges mit der Politik und der Gesellschaft die Aktion „NRW blüht auf“ gewählt. Auch die Vertreter der Ortsbauernschaften Weeze und Wemb versammelten sich vor den Supermärkten Penny und Rewe in Weeze, um mit den Bürgern der Gemeinde in Kontakt zu treten. Die Landwirte haben schwerpunktmäßig über Insektenschutz und die neue Düngeverordnung informiert. Des Weiteren beantworteten sie alle Fragen rund um die Landwirtschaft und verteilten besonders insektenfreundliche Blühmischungen, so kann es dann im Sommer heißen: „So blüht NRW!“.

Foto: privat