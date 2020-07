Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Dienstagabend um 18.45 Uhr zu einem Wasseraustritt in einem ehemaligen Ladenlokal im Ruhrtal Center in der Carl-Bönnhoff-Straße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach guten sechs Minuten vor Ort waren, konnte festgestellt werden, dass in den Räumlichkeiten des zukünftigen Fitnessstudios ein Vorratsbehälter mit circa 1.000 l Wasser geplatzt war. Da ebenfalls noch Wasser in den Behälter nachlief, musste zunächst die Zuleitung zu dem Wasserbehälter abgesperrt werden. In Zusammenarbeit mit dem Haustechniker erfolgte dieses in kurzer Zeit.

Weitere Erkundungen ergaben, dass das Wasser mittlerweile auch aus den Decken im unteren Geschäftsbereich lief. Um hier weitere Schäden zu vermeiden, wurde in den kompletten Bereichen der Strom abgestellt. In Absprache mit dem Centermanagement wurde entschieden, das Einkaufszentrum komplett zu räumen und zu schließen.

Der Aufforderung, das Gebäude zu verlassen, kamen auch alle Kunden und Mitarbeiter nach. Mit Hilfsmitteln, wie Planen und Folien, wurde das noch austretende Restwasser aus dem Behälter in einen bestimmten Bereich gelenkt, wovon es dann mittels Tauchpumpen und Wassersauger aus dem Gebäude befördert wurde. Im Laufe des Einsatzes wurden diese Maßnahmen durch eine mittlerweile beauftragte Fachfirma unterstützt. Nach guten drei Stunden konnten die Einsatzkräfte diesen Einsatz beenden. Die Polizei war ebenfalls mit einem Streifenwagen vor Ort.