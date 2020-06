Am 28. September 2019 entwendete ein unbekannter Täter eine Geldbörse mitsamt Debitkarte in einem Imbiss in Wengern. Unmittelbar danach versuchte der Tatverdächtige, die Debitkarte an einem Geldautomaten in Grundschöttel einzusetzen. Da die Karte bereits gesperrt war, konnte keine Abhebung erfolgen. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02336-9166-0 entgegen.