Nach der sehr positiven Resonanz auf den 1. Wetteraner Blaulichttag im Jahr 2018 sollte dieser eigentlich am 26. April wiederholt werden.



Die fünf beteiligten Blaulichtorganisationen Polizei, Feuerwehr, DRK, THW und DLRG waren gemeinsam mit dem Citymanagement und der Stadt Wetter bereits seit letztem Jahr mit den Planungen für die zweite Auflage des Blaulichttages inkl. verkaufsoffenem Sonntag beschäftigt, doch muss dieser leider aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Auch der verkaufsoffene Sonntag findet am 26. April nicht statt. Aufgrund der unklaren Zeitperspektive der Einschränkungen sowie der weiteren geplanten Veranstaltungen im Jahr besteht leider keine Möglichkeit den Blaulichttag noch in diesem Jahr nachzuholen.

Daher ist geplant, dass der 2. Wetteraner Blaulichttag jetzt voraussichtlich im Frühjahr 2021 stattfinden soll. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.