Die Dienststellen der Stadtverwaltung Wetter, inklusive Bürgerbüro und Stadtbücherei, sind vom 27. bis einschließlich 30. Dezember geschlossen.

Als Notfall ist nur die Ausstellung vorläufiger Reisedokumente möglich. Hier muss ein Nachweis über die Dringlichkeit der Reise mitgebracht werden. Alle anderen Dienstleistungen werden in dieser Zeit nicht angeboten.

Für Notfälle ist ein Mitarbeiter des Bürgerbüros, am 27. und 30. Dezember, jeweils von 10 bis 12 Uhr, erreichbar unter der Tel. 01575-9184316.

Die städtischen Turn- und Sporthallen bleiben während der Weihnachtsferien von Montag, 23. Dezember, bis einschließlich Montag, 6. Januar, geschlossen.

Das städtische Sport- und Freizeitbad Oberwengern ist in den Weihnachtsferien in der Zeit vom 23. Dezember bis 26. Dezember sowie vom 30. Dezember bis zum 1. Januar geschlossen. In der Zeit vom 27. Dezember bis 29.Dezember und ab dem 2. Januar ist das Hallenbad zu den gewohnten Zeiten geöffnet.