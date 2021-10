Die etwas andere Lesung in der Villa Vorsteher „Versammelt Euch im Treppenhaus und begleitet unsere Autorin Inés María Jiménez auf die Insel der toten Puppen“ lautet die Einladung an alle Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren (Altersempfehlung des Buches) am 31. Oktober.



Die Reise ist gespenstisch, aber natürlich kindgerecht und sehr interaktiv, denn Frau Jiménez freut sich auf tatkräftige Unterstützung aus dem Publikum. Die Geschichte spielt in Mexiko City und dreht sich um den Hauptcharakter Felix, der auf einem Schüleraustausch ist. Mit Seda und Yari, den Kindern seiner Gastfamilie, steckt er mitten in den Vorbereitungen für das Fest der Toten, denn Halloween wird in Mexiko ganz anders gefeiert. Aber wer ist das Mädchen in Weiß, das ihm jeden Abend erscheint? Was hat sie mit der Puppeninsel zu tun?

Ob Felix die Mutprobe besteht ausgerechnet auf dieser unheimlichen Insel eine Nacht zu verbringen? Die Kinder können in Begleitung einer sorgeberechtigten Person teilnehmen, für die zusätzlich ein Aufenthaltsraum zur Verfügung steht. Gemäß des Halloween-Brauches gibt es zum Abschluss als Überraschung einen gefüllten Halloween-Beutel. Auch für die Erwachsenen wird am Sonntagabend eine tolle Alternative zum Fernsehprogramm geboten. Empfangen werden Sie bereits mit einem Begrüßungsgetränk, um sich anschließend im großen Saal der Villa ordentlich gruseln zu lassen.

Die Geschichten des Abends: Eine Familie auf einen Ausflug zu einem einsam liegenden Landhaus, doch hier stimmt etwas nicht, das Kind der Familie verhält sich seltsam. Zwei Wanderer verlaufen sich im Wald und suchen nichtsahnend Schutz in einer unbewohnten Hütte, hier werden sie bereits erwartet. Das sind eindeutig Themen für schaurige Kurzgeschichten. Mareike Löhnert wird Sie bei unserer Grusellesung mit ihren unheimlichen Erzählungen das Gruseln lehren. Ein wenig schräger Humor wird nicht fehlen und es darf gerne gelacht werden.

Zeiten und Preise im Überblick



Die erste Kinderlesung beginnt um 15 Uhr. Einlass ist um 14.30 Uhr. Die zweite Lesung für Kinder startet um 17.30 Uhr. Einlass ist um 17 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf 10 Euro. An der Tageskasse zahlen die Gäste 12 Euro (Preise inklusive Begleitperson).

Die Erwachsenenlesung beginnt um 20 Uhr. Der Einlas erfolgt um 19.30 Uhr. Die Karten für die Erwachsenenlesung kosten im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro ( inklusive Willkommensgetränk). Karten sind im Stadtmarketing-Büro, Kaiserstraße 78, und der Bücherstube Draht, Bismarckstraße 52 erhältlich.

Weitere Infos bunter Tel. 02335 802092, oder auf www.stadtmarketing-wetter.de/grusellesung.