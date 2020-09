Am zweiten Wettkampfwochenende nach der langen Pause durch Corona starteten die SchwimmerInnen des TuS Sundern in Dortmund bei dem internationen Speedo Schwimm Meeting des Freier Sportvereins v. 1898 Dortmund e.V.

Dieser Wettkampf sollte eigentlich schon in der Halle stattfinden, wurde aber aufgrund der Corona Bestimmungen in das Dortmunder Freibad Volkspark verlegt. Hier konnten sich die SchwimmerInnen aus Sundern am 19. und 20.09.2020 bei strahlendem Sonnenschein in eindrucksvoller Kulisse beweisen. Insgesamt nahmen die Sportler 19 Medaillen mit nach Sundern:

Jacob Gerke (1x Gold, 3x Silber, 2x Bronze), Jessica Plasse (1x Gold, 1x Silber, 1x Bronze), Hannah Steven (1x Gold, 1x Silber), Linus Sauer (1x Gold, 3x Bronze), Jasmin Plass (1x Gold), Luisa Frieling (1x Silber, 1x Bronze) und Carla Hüttemeister (1x Bronze).

In die Urkundenränge bis Platz 6 schwammen außerdem: Hannah Steven, Jasmin Plass, Jessica Plass, Johanna Pöhler, Linus Sauer, Lisa Marceron, Luisa Frieling und Victoria Plebs. Wie auch schon am letzten Wochenende wurde wieder viele persönliche Bestzeiten geschwommen.