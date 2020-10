Zum 41. Mal findet die beliebte Herbstveranstaltung in der Neheimer City statt. Wegen der besonderen Situation (Corona und Hygieneregeln), hat man sich in Neheim viel einfallen lassen und ein durchdachtes Konzept, trotz aller Beschränkungen, erstellt.

Auf jeden Fall fällt in Neheim der Startschuss am Freitag und dann kann in der City - rund um den Markt und bis zum Bexleyplatz - wieder gefeiert werden; natürlich diesmal mit dem nötigen Abstand, mit Maske und unter Beachtung aller weiteren Hygiene-Schutzmaßnahmen. [/text_ohne]

Denn auf diese Weise stellt sich Neheim vom 9. bis 11. Oktober ganz in das Zeichen des Fresekenmarktes. Schon seit einigen Tagen zeigt der Stadtteil sein buntes und herbstliches Gesicht - die Bäume färben ihre Blätter und der Wind weht durch die Gassen.

Es wird also wieder Zeit, dass sich das Shoppingcenter unter freiem Himmel in seiner ganzen Lebendigkeit präsentiert: Dazu sind 180 Neheimer Einzelhändler mit ihrem Herzen und ihren Angeboten dabei und öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag, 11. Oktober, von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte. Vereine und Initiativen aus der ganzen Stadt nutzen den Fresekenmarkt zudem traditionell als Bühne für ihre Aktivitäten. Und nicht zuletzt freuen sich die Menschen aus Arnsberg und der Umgebung auf beste Unterhaltung und die Möglichkeit, Freunde und Bekannte in netter Umgebung zu treffen.

So können sich die Besucher ab Freitag auf eine Vielzahl von Verkaufs- und Ausstellungsständen sowie Aktions- und Mitmachständen freuen, die für zusätzliche Belebung der Fußgängerzone sorgen.

Für Gaumenfreuden wird vom 9. bis 11. Oktober dazu die "Schlemmermeile" sorgen und am 11. Oktober wird, neben dem verkaufsoffenen Sonntag, ein zünftiger Bauernmarkt stattfinden.