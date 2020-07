Nach über zweijähriger Planungs- und Bauphase, konnte das neue Tanklöschfahrzeug 4000 Logistik (TLF 4000-L) an die Feuerwehr Xanten ausgeliefert werden. Bürgermeister Thomas Görtz übergab den Schlüssel an Werner Schneider, den Leiter des Löschzuges Xanten-Mitte. Hier wird das Fahrzeug, gemäß des2017 erstellten Brandschutzbedarfsplans, stationiert.



Das Fahrzeugkonzept vereint Löschfahrzeug und Logistikfahrzeug in Einem. So befinden sich neben einem 4000 Liter fassenden Wasser- und einem 500 Liter fassenden Schaummitteltank, eine Ladefläche nebst Ladebordwand im Fahrzeugaufbau.

Die vom Fahrzeugmotor angetriebene Feuerlöschkreiselpumpe leistet bis zu 2000l/min.

Die Ladefläche beherbergt eine ständige Beladung wie eine Rettungsplattform für LKW-Unfälle, ein Gleisfahrwerk für Unfälle in Gleisanlagen, diverse Rollcontainer für spezielle Einsatzlagen. Diese können bei Bedarf um weitere Container ergänzt werden.

Waldbrandbekämpfung

Das Fahrzeug schließt, dem Vernehmen nach, die einsatztaktische Lücke, für eine rasche Sicherstellung der Wasserversorgung in den Außenbereichen des Stadtgebiets. Weiterhin, so die Xantener Feuerwehr, handele es sich um eine sinnvolle Ergänzung für die Vegetations- und Waldbrandbekämpfung.Die Gesamtkosten des Fahrzeugs belaufen sich auf 435.000,00 EUR. Nach einer intensiven Schulung und Fahrzeugeinweisung, ist eine zeitnahe Indienststellung geplant.