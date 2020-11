"Die aktuelle Situation stellt uns vor enorme Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, dass der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft weiter gestärkt wird.Aus diesem Grund haben wir das Projekt 'Wunscherfüller Xanten' ins Leben gerufen. Gemeinsam mit verschiedenen Partner von regionalen Händlern möchten wir bunte Bäume aufstellen, wo Senioren ab 65 Jahren ihre Wünsche platzieren können."

So leitet Michael Holter seine Pressemitteilung zu einem neuen caritativen Projekt in der Römerstadt ein. Weiter heißt es dort: "Immer wieder trifft man auf Senioren, deren Rente kaum zum Leben reicht oder die keine Angehörige in mehr haben, mit denen Sie Weihnachten verbringen können. Diesen Menschen wollen wir mit unserer Aktion Freude und ein Lächeln schenken."

Wie funktioniert die Aktion?

Im Anhang finden Sie eine detaillierte Beschreibung zu "Wunscherfüller Xanten". Es dürfen sich materielle Dinge bis 25 €, kostenlose Dienstleistungen oder einfach nur Zeit bei einem gemeinsamen Spaziergang gewünscht werden. Das Team der Wunscherfüller Xanten (die Kümmerer) sammelt die Wunschkarten in regelmäßigen Abständen ein und veröffentlicht eine Liste der Wünsche auf der Facebook-Seite: www.fb.com/WunscherfuellerXanten

Die Übergabe der Geschenke, bzw. das Zusammenbringen der/des Wünschenden und der Wunscherfüller geschieht dann durch die sogenannten Glücksboten, persönlich an einem noch zu wählendem Ort, nach den zu diesem Zeitpunkt einzuhaltenden Corona-Bedingungen. Dies geschieht diskret und ohne große Öffentlichkeit.

Die ambitionierte Aktion läuft vom 14. November bis zum 19. Dezember. Zusammen mit Michael Holter hoffen Vera Koppers-Dams und Harald Neu für das Wunscherfüllerteam Xanten auf breite Unterstützung und gute Resonanz.