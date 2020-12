Liebe Xantenerinnen und Xantener,

ein ganz besonderes, völlig anderes Jahr 2020 geht zu Ende und sicher wird manch einer sagen, „endlich“!

In der Tat hat uns dieses Jahr vor nie für möglich gehaltene Herausforderungen gestellt und uns manches Mal zweifeln oder gar verzweifeln lassen. Viele Zumutungen und Entbehrungen mussten wir alle über uns ergehen lassen und auf vieles aus unserem „normalen“ Leben verzichten.

Auch ich war und bin alles andere als begeistert von der ein oder anderen Einschränkung und zweifele wie Sie zwischendurch. Aber uns alle einen sollte das eine übergeordnete Ziel, unser Aller Gesundheit und die möglichst baldige Rückkehr in eine, wenn auch sicher „neue“ Normalität.

Und auch wenn man über den Weg zu diesem Ziel trefflich diskutieren kann, sollten wir Vertrauen in die Stärke gerade unseres Staats- und Gesundheitswesens haben. Wenn nicht wir, wer dann könnte diese große weltweite Herausforderung stemmen?!

Ich bin froh und dankbar, in diesen Zeiten in Deutschland und, ja, auch in Xanten leben zu dürfen. Ich habe Vertrauen in die Kraft unseres Gemeinwesens auch und gerade hier in unserer Heimatstadt vor Ort und möchte Sie alle herzlich bitten, weiter mitzumachen mit Disziplin, Achtsamkeit, Vorsicht und Verzicht, denn es gibt hierzu leider keine echte Alternative.„Nur die wenigsten vermögen es, große Taten zu vollbringen, aber jeder kann mit kleinen Dingen Großes erreichen.“

Und auch wir in Xanten haben in den letzten Monaten Großes erreicht, ich bin dankbar und auch ein wenig stolz auf das vielfältige ehrenamtliche Engagement von Euch und Ihnen, unseren engagierten und überzeugten Bürgerinnen und Bürgern, von Jung und Alt, was sich gerade in diesen Krisenzeiten auf hervorragende Weise gezeigt hat.

Auch Sie, liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher haben ein dickes Lob und Anerkennung verdient, in diesen extremen Zeiten unser Bildungssystem hier vor Ort in Xanten entweder in Kitas und Schulen oder auch zu Hause, manchmal auch einfach „irgendwie“, aufrecht erhalten zu haben.

Ich danke den vielen fleißigen und auch mutigen Menschen im Einzelhandel, der Gastronomie, Dienstleistungsgewerbe, in allen Unternehmen, auch in unserer Stadtverwaltung und unserem Dienstleistungsbetrieb und insbesondere allen im Gesundheitswesen, die trotz teils schwierigster Umstände für uns da waren und sind. Und wenn sie aufgrund von zwangsweisen Einschränkungen eine Zeit lang nicht für uns in gewohnter Art und Weise da sein dürfen, danke ich für Ihre Kraft, Ihren Mut und Ihre Hoffnung!

Niemand kann heute seriös sagen, wie lange wir mit diesen oder anderen, hoffentlich weniger gravierenden Einschränkungen noch leben müssen, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir uns in einem neuen, hoffentlich für uns alle ein wenig besseren Jahr 2021 gesund und frohen Mutes wiedersehen, gerne wieder mit etwas weniger Abstand und einer herzlichen Umarmung.

In diesem Sinne wünsche ich uns Allen ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest im kleinen Kreise unserer liebsten Menschen, eine vielleicht auch glückselige, besondere, neue Erfahrung und ich wünsche Ihnen für das neue Jahr 2021 alles Gute, vor allem Gesundheit, Kraft, Mut, Optimismus und Gottes Segen.

„Wann ist unsere Zeit, wenn nicht jetzt, wer soll das bewegen, wenn nicht wir, wofür sind wir hier, wenn nicht füreinander“

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund,

Ihr Bürgermeister

Thomas Görtz