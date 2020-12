Der Städtepartnerschaftsverein, die Stadt Xanten und der Bürgermeister kümmern sich trotz Corona weiterhin um die Pflege von freundschaftlichen Beziehungen.

Noch während des ersten Lockdowns im Frühjahr schrieb der Bürgermeister an die Partnerstädte verbunden mit guten Wünschen, gesund durch die Coronakrise zu kommen, und mit Freude und Zuversicht den kommenden gemeinsamen Aktivitäten entgegen zu sehen. Antworten aus den Partnerstädten folgten alsbald, die sich allesamt mit den schwierigen Umständen in den jeweiligen Ländern und Städten beschäftigten, jedoch gleichermaßen Hoffnung vermittelten, die Pandemie gemeinsam zu überstehen.

So hat zum Beispiel Salisbury in diesem Jahr noch immer den gleichen Mayor, da bedingt durch den Lockdown in Großbritannien kein neues „Mayor Making“ (Einsetzung eines neuen Bürgermeisters) stattfand. Der 760. Mayor wird also erst in 2021 gekürt.

Austausch mit Nachbarstädten

In Beit Sahour freute man sich über die Unterstützung Xantens in Projekten und die Kooperation für eine bessere Zukunft. Die von Rainer Groß im März geplante Reise nach Palästina musste im letzten Moment abgesagt werden. Trotz widriger Umstände ist es gelungen, einem Schüler aus Beit Sahour den Besuch der Europaklasse am Städtischen Stiftsgymnasium zu ermöglichen.

Die französische Partnerstadt in Saintes hatte, so wie Xanten im Frühjahr, vergleichsweise wenig Infizierte zu beklagen. Geel war, wie ganz Belgien, bereits im Frühjahr hart von der Pandemie betroffen und musste dementsprechend die alle fünf Jahre stattfindende Gheelamania, eine Art Musicalaufführung zur Stadtgeschichte mit hunderten Freiwilliger, und die Dimpnaprozession auf das nächste Jahr verschieben.

Allen, die jetzt in Zeiten der Beschränkung von sozialen Kontakten, Lust auf Austausch mit Menschen in den Partnerstädten Xantens bekommen haben, können sich unter https://www.xanten.de/de/dienstleistungen/partnerstaedte-von-xanten/ hierüber informieren oder bei Fragen Kontakt über die Geschäftsstelle herstellen.