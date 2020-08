Kürzlich wählten die Mitglieder der Junge Union Xanten im Landhaus Spickermann in Vynen einen neuen Vorstand.Bei der Versammlung wurde Justus Janßen zum Vorsitzenden gewählt. Er kündigte in seiner Vorstellungsrede an, dass die Junge Union Xanten im Wahlkampf und bei Jugendpolitischen Themen zukünftig eine tragende Rolle in Xanten spielen wird und sich stark in den entsprechenden Gremien engagieren und die Jugend vertreten werde.



Komplettiert wird das Vorstandsteam durch Nicolas Trint und Maarten Bandusch (stellv. Vorsitzende). Lara Hetterix (Schriftführerin), Paul Stammen (Schatzmeister), sowie Philipp Neumann und Bastian Hußmann (Beisitzer).* Alle Vorstandsmitglieder freuen sich auf die zukünftige Arbeit und machten in ihren Reden klar, dass es eine starke Jugendorganisation in Xanten braucht und diese die volle Unterstützung verdient hat. Die Junge Union Xanten freut sich außerdem auf die intensive Zusammenarbeit mit der Xantener CDU und dessen funktionären.

Neben den Mitgliedern waren auch der stellv. Landesvorsitzende der Junge Union NRW Simon Schmitz, der Bezirksvorsitzende (Junge Union Niederrhein) Sven Ladeck und der Kreisvorsitzende Freddy Paul anwesend und hielten motivierende Reden für den anstehenden Kommunalwahlkampf.

Besonders durften sich die Mitglieder auch über Grußworte des Xantener Bürgermeisters Thomas Görtz freuen. Er stellte besonders die Bedeutung der Jugend für die Politik dar und wie wichtig es ist, sich zu engagieren, um wirklich Veränderungen erwirken zu können. Der CDU Parteivorsitzende Jens Lieven und der Fraktionsvorsitzende Pankraz Gasseling machten zudem deutlich, dass Sie sich auf die kommende Zusammenarbeit freuen!