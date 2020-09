Kommunalwahlen 2020 in Xanten

Bis 1999 leitete der „Stadtdirektor“ die Verwaltung in Xanten. Er war zudem Vertreter in allen Rechts-und Verwaltungsangelegenheiten und mußte für diese Aufgabe fachlich qualifiziert und beruflich erfahren sein. Seit der Kommunalwahl am 12. 09. 1999 wird der Stadtdirektor durch ein hauptamtlichen Bürgermeister ersetzt. Fachliche Qualitätssanforderungen werden, wie bei dem Stadtdirektor, nicht verlangt. Der Gesetzgeber geht in einer Demokratie davon aus, dass die Wählerinnen und Wähler in einer Direktwahl beurteilen können, wer von den Kandidaten die beste Eignung, Befähigung und Erfahrung mitbringt.

Den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Xanten bieten sich mehrere Kandidaten für diese Position an. Positiv ist, sie haben nun wirklich eine Auswahl. Nahezu Alle erheben u. a. durch verschiedene ehrenamtliche oder berufliche Tätigkeiten eine Anspruch auf das Amt eines Behördenleiters der Stadtverwaltung. Andererseits hat der ehemalige Stadtdirektor, Herr Trauten, ohne Direktwahl durch die Bürger, nachvollziehbar einen sehr guten „Job“ gemacht.

Nebenbei bemerkt, er war kein Xantener. Trotzdem gelang es ihm das verträumte Xanten in eine Stadt von überregionaler Bedeutung zu führen. Er hat die Basis für die touristische Entwicklung der Stadt gelegt und sich u.a. vehement für den Ausbau des Archäologischen Parks eingesetzt.

Da bleibt die Hoffnung, dass sich unter den jetzigen Kanditaten und Kanditatinnen eine(r) mit ähnlichen Qalitäten für diese Spitzenposition befindet und gewählt wird.

Sie stehen immer noch, die Warnschilder, die auf die Gefahren in dem Waldstück „ Hees „ in Xanten hinweisen. Heut eine Erinnerung an den erfolgreichen Stadtdirektor Trauten.