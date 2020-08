FBI vor Ort - dieses Mal an einem ganz besonderen Ort. Am Donnerstag, 27. August, baut die Freie Bürgerinitiative Xanten ihren Infostand am Holzweg in Höhe Haus Nummer 40 auf. Hier begann die Geschichte der FBI vor 45 Jahren, als sich Anwohner erfolgreich gegen ungerechtfertigte Straßenausbaubeiträge wehrten und sich in einer Bürgerinitiative zusammenschlossen. Am Infostand mit dabei sind unter anderem FBI-Bürgermeisterkandidatin Valérie Petit und Wahlkreiskandidat und FBI-Gründer Herbert Dissen. Auch wenn die Ausbaubeiträge am Holzweg heute kein Thema mehr sind, dürfte es genug Gesprächsstoff geben - zum Beispiel der Kies- und Salzabbau, die Unterstützung für die Volksinitiative Artenschutz und alle Themen, über die die Bürgerinnen und Bürger sprechen möchten. Los geht’s um 18.30 Uhr.