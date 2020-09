"Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Ausgabe des „Xanteners“ vom 9. September 2020 habe ich den auf Seite 6 abgedruckten Leserbrief des Herrn Roters gelesen.

Ich darf Ihnen sagen, dass ich über den Abdruck einer solchen Zuschrift am 9. September, vier Tage vor der Kommunalwahl, doch einigermaßen erstaunt - und eigentlich auch empört - bin. Das ist nicht einfach ein Leserbrief; das ist unverhohlene Wahlreklame für einen namentlich genannten Kandidaten, nämlich Hern Görtz von der CDU, den bisherigen Xantener Bürgermeister, zu dem es, Herrn Roters zufolge, keine Alternative gibt.

Selbstverständlich ist es jedem unbenommen, seine Meinung zum Thema zu äußern. Selbstverständlich geben Leserbriefe „nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder“.", schreibt Christian Dijkstal aus Xanten.

"Ob aber eine Zeitung wie der „Xantener“ sich dazu hergeben sollte, eine derart tendenziöse Äußerung, eine als „Leserbrief“ getarnte Wahlempfehlung, so knapp vor dem Wahltag ins Blatt zu übernehmen, scheint mir doch fraglich. Jede Anzeige, jeder werbende redaktionelle Text ist als „Anzeige“ zu kennzeichnen; die Wahlwerbespots der Parteien, die vor den Bundestagswahlen regelmäßig im Fernsehen gesendet werden („Für den Inhalt der Spots sind ausschließlich die Parteien verantwortlich.“), werden eindeutig als Wahlwerbespots ausgewiesen -und hier nutzt jemand das Forum „Leserbrief“ zur eindeutigen Werbung für einen Kandidaten, die Sie unkommentiert in die Zeitung übernehmen.

Damit Sie mich nicht missverstehen: Es geht mir nicht um die Person des Herrn Görtz oder um die Partei, der er angehört. Mir würde das beim Kandidaten der SPD, der Grünen und aller anderen Parteien genauso sauer aufstoßen. Mir geht es um die Sache selber. Den Abdruck einer Zuschrift dieses Inhalts finde ich ausgesprochen ungeschickt und ärgerlich.", so Christian Dijkstal.

