Nur eingeschränkt erreichbar ist die Stadt Xanten am Freitag, 18. September.Grund: "Die bereits am 21. August dieses Jahres vorgesehene Umstellung des Telefonanschlusses des Rathauses auf IP-Technik musste wegen technischer Probleme beim Telekommunikationsunternehmen verschoben werden.", heißt es aus dem Rathaus.

Die Arbeiten finden also nun am Freitag, 18. September, von 8 bis 13 Uhr statt. In diesem Zeitfenster werden die Stadtverwaltung, die Tourist-Information, der Betriebshof und die Bücherei zeitweise telefonisch nicht erreichbar sein.

Die Kommunikation per E-Mail ist nicht beeinträchtigt.

Bürger werden um Verständnis für Beeinträchtigungen auf Grund dieser unvermeidlichen technischen Umstellung gebeten.