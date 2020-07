Im geschützten Schwimmbereich des Naturbades Xantener Südsee, Freizeitzentrum Xanten (FZX), starten zwei neue Intensiv-Schwimmkurse für Schulkinder. Schwimmanfänger erwarten im Bewegungsraum Wasser neue, andere und gewöhnungsbedürftige Umgebungsbedingungen als an Land. Durch die Flut an Sinneseindrücken und Erfahrungen im tiefen Wasser wird den Teilnehmern in einer ersten Phase der Wassergewöhnung ermöglicht, das Element mit all seinen

Aktionsmöglichkeiten zu erschließen und angstfrei zu bewältigen.

Aufbauend auf den individuellen Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes können die ersten Schwimmübungen erlernt und geübt werden. Als Abschluss kann das „Seepferdchen“ als Leistungsnachweis abgenommen werden. Das Kursprogramm wird unter der Leitung von Anke Stöcker durchgeführt. Anmeldungen sind nur im FZX InfoCenter möglich.