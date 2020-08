Fünf Kriterien

müssen erfüllt sein, damit eine Stadt sich Fairtrade Town nennen darf: Der Einsatz von mindestens zwei Fairtrade Produkten im Rathaus, die Koordination der Aktivitäten zum Fairen Handel in der Stadt durch eine Gruppe von mindestens drei Personen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, das Angebot von wenigstens je zwei Produkten aus Fairem Handel in Einzelhandelsgeschäften und Gastronomiebetrieben, die Verwendung Fair gehandelter Produkte in öffentlichen Einrichtungen sowie die Umsetzung von entsprechenden Bildungsaktivitäten und last but not least Öffentlichkeitsarbeit zum Thema in der Stadt.

Xanten bewarb sich auf Antrag der Eine-Welt-Gruppe Xanten e.V. und der Xantener Kolpingfamilie nach dem entsprechenden Ratsbeschluss im Mai als 122. Stadt um den Titel.

Weltweit mehr als 2000 Fairtrade Towns

Mittlerweile gibt es bundesweit etwa 860 und weltweit mehr als 2000 Fairtrade Towns.

Alle zwei Jahre muss der Titel durch einen Antrag erneuert werden. Dabei muss die Kommune die Beibehaltung oder gar Erweiterungen ihrer entsprechenden Maßnahmen belegen. „Zertifizierung ist das eine“, so Dr. Wolfgang Schneider von der Eine-Welt-Gruppe Xanten, „Durchhalten das andere“.

Die Domstadt gehe allerdings erheblich über die Mindestanforderungen hinaus, berichtet er und lobt das Engagement der Verwaltung und der Politik. So würden im Rathaus soweit wie möglich Produkte wie Kaffee, Gebäck Tee, Säfte, Schokolade und Artikel für Präsente aus Fairem Handel bezogen. Dazu gebe es weitere Beschaffungen, wie Baumwolltaschen, welche mit zahlreichen Informationen zu Fairtrade Aktionen Xantener Neubürger beim Empfang erhielten, Trikots für die Mannschaft bei den Menschenkicker-Turnieren oder regionale Produkte für das Unternehmerfrühstück der Wirtschaftsförderung. Auch die Anschaffung von Fairtrade-Fußbällen der Firma DerbyStar und deren Ausgabe an die Schulen sowie die Verwendung des Fairtrade Logos auf dem Briefkopf und in städtischen Emails gehörten dazu.

Auszeichnung von Schulen

Als eine der ersten Schulen im Kreis Wesel erhielt die Xantener Marienschule im Dezember 2013 eine Auszeichnung als Fairtrade School. Es folgten 2017 die Gesamtschule Xanten-Sonsbeck und vor wenigen Wochen das städtische Stiftsgymnasium, dessen Auszeichnungsfeier wegen der Corona Krise leider abgesagt werden musste. Dies galt auch für die des Pfadfinderstammes St. Viktor, dem bereits im Frühjahr die Auszeichnung als Fairtrade Scouts verliehen wurde.

Wegen der Pandemie mussten auch einige weitere Aktivitäten, wie das „Faire Frühstück“ verschoben werden. „Das werden wir im Frühjahr 2021 nachholen“, gab Schneider seiner Hoffnung auf „normale“ Umstände Ausdruck.

Vorbehaltlich einer positiven Entwicklung der aktuellen Situation sind aber auch für dieses Jahr noch einige Aktivitäten geplant, über die wir rechtzeitig berichten werden.

Die Rezertifizierung des Titels gilt ab dem 27. Oktober 2020.

Randolf Vastmans