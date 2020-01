Labbeck. Am Samstag, 11. Januar, ist es ab 20 Uhr wieder soweit: Die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Labbeck lädt zu ihrem Winterfest ein. Der Start in das neue Jahr findet in der Gaststätte auf dem Campingplatz Speetenkath statt.

Die Schützen und Schützinnen laden dazu ein, gemeinsam mit dem Vorstand, dem Königspaar Karras mit Throngefolge und den Einwohnern ein rauschendes Winterfest zu feiern.

In diesem Jahre werden die kulinarischen Genüsse in Buffetform angeboten. Die Schützen bitten ihre Gäste daher darum sich bis zum 8. Januar unter der E-mail-Adresse: "mikehakvoort@t-online.de" für das Buffet anmelden. Für Getränke ist natürlich auch gesorgt.

DJ Leo wird an den Plattentellern für gute Stimmung aller Anwesenden sorgen. Dank zahlreicher Sponsoren wird es auch in diesem Jahr eine große Tombola mit vielen Sachpreisen geben. Die Organisatoren der Hubertus-Schützenbruderschaft rechnen wieder mit hoher Beteiligung und Party bis in die frühen Morgenstunden. Alle die Spaß am Feiern haben sind eingeladen.