Trotz der aktuellen Situation hatte der Musikverein Menzelen Grund zur Freude. Denn Michelle Bruckmann, Geschäftsführerin des Vereines, heiratete am 22. August dieses Jahres.

Der Musikverein untermalte mit einer kleinen Anzahl an Musikern den Gottesdienst, unter anderem auch zusammen mit Sängerin Nadine Christine Hermanns. Das Highlight war ein Gastauftritt eines Dudelsacks, mit dem Highland Cathedral performt wurde.

Das traditionelle Spalierstehen nach der Messe durfte ebenfalls nicht fehlen. „Ich hoffe, dass wir auch mit den wenigen zugelassenen Musikern schöne und Gänsehaut-Momente schaffen konnten für die beiden.“ , so der Vorsitzende Malte Kolodzy.

"Der Musikverein freute sich über einen so besonderen Auftritt nach der langen Zeit und wünscht dem frischen Ehepaar alles Liebe und Gute für die Zukunft.", schreibt Marie-Sophie Wanders, Pressesprecherin des Musikvereines.