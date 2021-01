Im St. Johannes Pflegezentrum in Neheim haben am Freitagnachmittag (8. Januar) die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Beschäftigten eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Insgesamt wurden 120 Impfdosen auf freiwilliger Basis verimpft. Die 99-jährige Christa Mielenz war die erste Bewohnerin des St. Johannes Pflegezentrums, die eine Impfung erhielt.

Von den 70 Bewohnerinnen und Bewohnern haben insgesamt 60 (rund86 Prozent) an der Impfung teilgenommen. Zudem haben sich 60 der 72 Beschäftigten (rund 83 Prozent)impfen lassen. Durchgeführt wurde die Impfung durch Dr. Olaf Kemper sowie Dr. Petra Diese nebst Praxisteam. Die Apotheker Max und Klaus Humpe aus der Neheimer Marien-Apotheke bereiteten das in Ampullen angelieferte Serum für die Verabreichung in einzelne Dosen vor. Das Team des St. Johannes Pflegezentrums unter Leitung von Monja Röttger und Pflegedienstleiterin Bettina Girts-Tulka hatte die Impfaktion im Vorfeld bereits umfassend und bestens vorbereitet, von den Räumlichkeiten bis zur obligatorischen Impf-Aufklärung und diversen Formularen zu den Patientendaten.

Hohe Impfbereitschaft



Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung der Klinikum Hochsauerland GmbH, ist froh, dass nun in der ersten Einrichtung des Klinikums Hochsauerland geimpft werden konnte. "Ich bin erfreut über die hohe Impfbereitschaft. Nur so können wir die Pandemie langfristig in den Griff bekommen. Ich hoffe, dass wir möglichst schnell auch den Beschäftigten unserer vier Krankenhausstandorte eine Corona-Schutzimpfung anbieten können. Für unsere Beschäftigten in den Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen haben wir in der ehemaligen Petrischule in Hüsten ein eigenes Impfzentrum eingerichtet, das seit dem 17.12.2020 vollumfänglich einsatzbereit ist. Seitdem warten wir auf Impfstoff. Heute haben wir die Nachricht erhalten, dass die ersten Impfstoffdosen dafür ab dem 18.01. geliefert werden", erklärte Kemper am Freitag. "Welche Mengen uns dann zur Verfügung stehen, ist bisher jedoch nicht bekannt“.