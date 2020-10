Die Straßenbauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung der B7 (Voßwinkler Straße) zwischen den Auf- und Abfahrtsrampen der A46-Anschlussstelle Neheim in Arnsberg-Neheim beginnen am Montag, 12. Oktober.

Diese Maßnahme, für die eine Gesamtbauzeit von einer Woche vorgesehen ist, wird im Auftrag der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift ausgeführt. Die Baukosten für die B7-Sanierung betragen rund 75.000 Euro.

Während der Bauzeit werden die Abfahrtsrampen der AS Neheim aus beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung erfolgt am Montag, 12. Oktober, um 9 Uhr. Eine Umleitungsstrecke über die angrenzende Anschlussstelle Neheim-Süd wird eingerichtet. Die Auffahrtsrampen der AS Neheim bleiben ohne Einschränkungen in beide Fahrtrichtungen befahrbar. Die Verkehrsregelung im Verlauf der B7 erfolgt bei halbseitiger Sperrung mittels einer Ampelanlage.